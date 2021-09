Quello che ci serve è una nuova Repubblica, non il ritorno al proporzionale (Di giovedì 23 settembre 2021) L’articolo di Francesco Cundari, dedicato all’illusione bipolarista, sostiene la seguente tesi: se vogliamo avere la speranza di vedere un sistema politico decente, in cui l’alternanza al governo tra i diversi schieramenti rappresenti la fisiologia della vita istituzionale, e non una minaccia ai suoi principi basilari, allora si dovrebbe partire dalla risposta alla seguente domanda: “quale strategia consente maggiormente di favorire una simile evoluzione, diciamo pure centripeta, del quadro politico? Quale presidente della Repubblica, e dunque quale coalizione di grandi elettori, potrebbe meglio garantire tale disegno?”. La risposta, secondo Cundari, è quella di un ritorno al sistema elettorale proporzionale. Esso consentirebbe alle forze reciprocamente più vicine di allearsi in vista del governo. Il bipolarismo si ricostituirebbe ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) L’articolo di Francesco Cundari, dedicato all’illusione bipolarista, sostiene la seguente tesi: se vogliamo avere la speranza di vedere un sistema politico decente, in cui l’alternanza al governo tra i diversi schieramenti rappresenti la fisiologia della vita istituzionale, e non una minaccia ai suoi principi basilari, allora si dovrebbe partire dalla risposta alla seguente domanda: “quale strategia consente maggiormente di favorire una simile evoluzione, diciamo pure centripeta, del quadro politico? Quale presidente della, e dunque quale coalizione di grandi elettori, potrebbe meglio garantire tale disegno?”. La risposta, secondo Cundari, è quella di unal sistema elettorale. Esso consentirebbe alle forze reciprocamente più vicine di allearsi in vista del governo. Il bipolarismo si ricostituirebbe ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Vincere aiuta a vincere. In questo momento il risultato è quello che conta! @13Szczesny13 di nuovo decisivo.… - ladyonorato : Tutto quello che non vi dicono sulle cure domiciliari precoci per il Covid-19 (e perché lo fanno) – Hume Page - LauraPausini : A volte é davvero tanto difficile non commentare tutto quello che succede in questo Paese. - LKynes4 : RT @CiuppinoCzar: @nicmad84 ..possibilità di attuazione necessità una rinascita al mito antico, quello di Satana che scaccia Satana. In un… - Giusepp76188819 : @SandraM0027 @workitout80 @GiacomoGorini La statistica fai da te a suo uso e consumo (99.9% !?!) Creda quello che l… -