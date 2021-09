Quanto sono efficaci i vaccini in Italia (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. L'efficacia del vaccino da aprile ad oggi si conferma molto elevata nel ridurre i decessi (95,7%) e le forme severe di malattia che necessitano di ricovero ... Leggi su today (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. L'a del vaccino da aprile ad oggi si conferma molto elevata nel ridurre i decessi (95,7%) e le forme severe di malattia che necessitano di ricovero ...

Advertising

ladyonorato : Ripropongo un articolo che riporta correttamente le osservazioni di due eminenti scienziati sul tema: I vaccini ant… - _Nico_Piro_ : Sia effettivamente il suo o un fake ma i commenti di vari utenti sono esilaranti quanto tragici. In pratica è il se… - marcofurfaro : Anche io ho firmato. E sono in buona, buonissima, compagnia! Siamo già in 330.000, dopo soli tre giorni. Un success… - zazoomblog : Quanto sono efficaci i vaccini in Italia - #Quanto #efficaci #vaccini #Italia - ItaliaaTavola : Il brand ha fatto registrare un aumento del +31% in volume e del +22% in valore rispetto al 2019/20. Qualità, gusto… -