Quanto era distorta la narrazione su Spalletti

Il Napoli è come il Piave. Non mormora, ma gioca calmo e placido. E vince. Ancora. Vince è poco. Domina, schianta, tritura. Quinta vittoria di fila in campionato. Passa anche sul campo della Sampdoria. Due a zero alla fine del primo tempo. E poi dilaga nella ripresa. E Osimhen sullo 0-0 sbaglia un gol solo davanti ad Audero. Fabian realizza un gol di fino. I fan di Insigne possono ricordare che entrambi gli assist dei primi due gol sono suoi. Così come altri due sono di Lozano. Facendo i debiti scongiuri, il Napoli potrebbe vincere il primo campionato clandestino di Serie A. Un torneo di fatto proibito alla visione. Solo chi se lo merita, riesce a sintonizzarsi su Dazn. E in tanti oggi, soprattutto a inizio partita, non se lo sono meritato. Ma il tema è un altro. Il tema è Spalletti. Ci vorrebbe un'autocritica del sistema mediatico-giornalistico.

