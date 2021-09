"Pure lui l'ha presa", la verità sulla nuova inchiesta su Denise (Di giovedì 23 settembre 2021) La nuova indagine su Denise Pipitone: perché sono stati indagati Giuseppe Della Chiave e Anna Corona. E perché è stato ascoltato Gaspare Ghaleb Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) Laindagine suPipitone: perché sono stati indagati Giuseppe Della Chiave e Anna Corona. E perché è stato ascoltato Gaspare Ghaleb

Advertising

sydbarrett76 : @woland1964 pure lui è uno che non ha preso le pizze che avrebbe dovuto da pischello - marybelva : @chluigi64 @mirkonicolino E pure il coglione pro Sarri di prima mattina lo abbiamo beccato. Maniaco come il tuo ido… - Grafe06684748 : @gabbuuuup Beh sì sono comunque accoppiati bene, pure lui tanto furbo non sembra - NinjitaOutlet : RT @thewaterflea: @GIORGIOMALAVOL1 Io ho già un decesso per 'polmonite' tra le mie conoscenze: doppiadose, positivo, sintomatico, ricoverat… - starlightst91 : @vansrrygf lo farebbe pure lui -

Ultime Notizie dalla rete : Pure lui "Pure lui l'ha presa...". La verità sulla nuova inchiesta su Denise La nuova indagine su di lui è partita " sulla base di una dichiarazione falsa in cui veniva indicato che il signor Della Chiave e, se non mi sbaglio anche la compagna, erano stati visti in prossimità ...

Da Rui Patricio fino ad Abraham, Mourinho sceglie benzina inglese In attacco, Henrikh Mkhitaryan ha vestito la maglia del Manchester United e dell'Arsenal, aggiudicandosi 3 trofei anche lui coi Red Devils. Infine c'è Tammy Abraham , che pure lamenta un acciacco e ...

"Pure lui l'ha presa", la verità sulla nuova inchiesta su Denise il Giornale "Pure lui l'ha presa...". La verità sulla nuova inchiesta su Denise La nuova indagine su Denise Pipitone: perché sono stati indagati Giuseppe Della Chiave e Anna Corona. E perché è stato ascoltato Gaspare Ghaleb ...

Dybala è il faro, Bentancur e De Sciglio spenti SZCZESNY 6,5. Su Verde non tradisce, poi però non gli riesce il miracolo sia sul missile di Gyasi che sulla conclusione di Antiste deviata da Bonucci. Si riscatta, eccome, negando il gol a Maggiore ne ...

La nuova indagine su diè partita " sulla base di una dichiarazione falsa in cui veniva indicato che il signor Della Chiave e, se non mi sbaglio anche la compagna, erano stati visti in prossimità ...In attacco, Henrikh Mkhitaryan ha vestito la maglia del Manchester United e dell'Arsenal, aggiudicandosi 3 trofei anchecoi Red Devils. Infine c'è Tammy Abraham , chelamenta un acciacco e ...La nuova indagine su Denise Pipitone: perché sono stati indagati Giuseppe Della Chiave e Anna Corona. E perché è stato ascoltato Gaspare Ghaleb ...SZCZESNY 6,5. Su Verde non tradisce, poi però non gli riesce il miracolo sia sul missile di Gyasi che sulla conclusione di Antiste deviata da Bonucci. Si riscatta, eccome, negando il gol a Maggiore ne ...