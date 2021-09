Psg, Hakimi scatenato: guarda la doppietta che stende il Metz (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli highlights della vittoria per 2 - 1 del Paris Saint - Germain sul campo del Metz: decide la doppietta dell'ex Inter Achraf Hakimi, al 5' e al 95', intervallata dal pari di Kouyaté. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli highlights della vittoria per 2 - 1 del Paris Saint - Germain sul campo del: decide ladell'ex Inter Achraf, al 5' e al 95', intervallata dal pari di Kouyaté.

