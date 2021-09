Processo trattativa, Tajani: “Fatta giustizia, lieto per Dell’Utri” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Era ora. Finalmente c’è un tribunale che dimostra quando è importante essere garantisti. I processi mediatici contro Dell’Utri e tre ufficiali dei carabinieri si sono rivelati infondati. Finalmente si è Fatta giustizia nei confronti di quattro persone. Si è Fatta giustizia e sono lieto che tutti e 4 siano stati assolti”. A dirlo, commentando l’assoluzione di Marcello Dell’Utri e di tre ex ufficiali dei carabinieri nell’ambito del Processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) “Era ora. Finalmente c’è un tribunale che dimostra quando è importante essere garantisti. I processi mediatici controe tre ufficiali dei carabinieri si sono rivelati infondati. Finalmente si ènei confronti di quattro persone. Si èe sonoche tutti e 4 siano stati assolti”. A dirlo, commentando l’assoluzione di Marcelloe di tre ex ufficiali dei carabinieri nell’ambito delsulla presuntaStato-mafia, il coordinatore di Forza Italia Antonioa ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4. L'articolo proviene da Italia Sera.

