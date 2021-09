Processo trattativa, Salvatore Borsellino: “Amareggiato, Paolo morto invano” (Di giovedì 23 settembre 2021) “E’ l’ipotesi peggiore che potessi immaginare. Aspetto di leggere le motivazioni, tuttavia la sentenza, con la condanna di Bagarella e Cinà, conferma che la trattativa c’è stata, l’assoluzione di Mori e De Donno vuol dire che quella trattativa non costituisce reato. E’ l’ipotesi peggiore che potessi immaginare perché sull’altare di quella trattativa è stata sacrificata la vita di Paolo Borsellino. Questo significa che mio fratello è morto per niente”. Così Salvatore Borsellino, fratello del giudice antimafia Paolo, morto nella strage di via D’Amelio, commenta con l’Adnkronos la sentenza del Processo d’appello sulla trattativa Stato-mafia. “Sono molto Amareggiato – ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) “E’ l’ipotesi peggiore che potessi immaginare. Aspetto di leggere le motivazioni, tuttavia la sentenza, con la condanna di Bagarella e Cinà, conferma che lac’è stata, l’assoluzione di Mori e De Donno vuol dire che quellanon costituisce reato. E’ l’ipotesi peggiore che potessi immaginare perché sull’altare di quellaè stata sacrificata la vita di. Questo significa che mio fratello èper niente”. Così, fratello del giudice antimafianella strage di via D’Amelio, commenta con l’Adnkronos la sentenza deld’appello sullaStato-mafia. “Sono molto– ...

