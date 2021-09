Processo trattativa | De Donno | “Sereno e soddisfatto”

Advertising

ernestocarbone : Processo trattativa Stato Mafia Tutti assolti. Un abbraccio agli impunitisti - repubblica : Processo trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato in appello: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni. Conda… - ilfoglio_it : Per anni hanno combattuto Cosa Nostra, anche al fianco di Falcone e Borsellino. Poi il processo sulla cosiddetta Tr… - dvbntd61 : Ecco le battaglie politiche della sinistra contro Berlusconi castelli di sabbia che hanno permesso alla sx di giver… - sidewayseye : RT @siriomerenda: la #trattativastatomafia c'era, ma la Corte d'Appello da un lato assolve Dell'Utri, Mori, De Donno e Subranni e dall'altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo trattativa

A parlare in una intervista all'Adnkronos è Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, che ha appena appreso della sentenza di assoluzione delStato - ...Anche l'ex generale dei Ros, Mario Mori , che è stato assolto neld'appello sulla presuntaStato - mafia non nasconde la sua emozione e soddisfazione per il verdetto: " Esprimo ..."Trattativa stato-mafia" assolti Dell’Utri e gli ex generali del Ros Mori e Subranni. Cronaca - La ha deciso la corte di assise d'appello di Palermo ...Dopo 25 anni, Marcello Dell'Utri, Mario Mori e gli altri ufficiali sono stati assolti dalla corte d'assise d'Appello di Palermo ...