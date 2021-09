Processo Stato-mafia: assolto Marcello Dell’Utri: “Sono commosso” (Di giovedì 23 settembre 2021) Assolti anche gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 23 settembre 2021) Assolti anche gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella

Advertising

repubblica : Processo trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato in appello: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni. Conda… - Corriere : Trattativa Stato-mafia, la sentenza: assolti i carabinieri e Dell’Utri, condanne confermate ai boss - ilfoglio_it : Non ci fu alcuna #trattativa tra lo stato e la mafia. La Corte d'Assise d'appello di Palermo quest'oggi ha ribaltat… - giorgiogaias : RT @BenedettaFrucci: Processo trattativa Stato Mafia? Tutti assolti. Ennesima tegola sulla testa di Travaglio, che a questo punto mi fa qua… - SanGiorgioPT : RT @DomaniGiornale: ??ULTIM'ORA?? Processo trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato in appello: assolti Dell’Utri, Mori e De Donno. ??@atbo… -