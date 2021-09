Probabili formazioni Venezia-Torino: sesta giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Venezia-Torino, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida che vedrà le due squadre andare a caccia dei tre punti al Penzo. La partita potrà essere seguita sia su Dazn che su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Venezia – Johnsen, Henry e Okereke sul fronte d’attacco. Busio, Peretz e Crnigoj dovrebbero essere i prescelti a centrocampo. Torino – Da valutare Pjaca e soprattutto Praet mentre per Belotti si profila un altro forfait. Toccherà ancora a Sanabria sul fronte d’attacco. Le Probabili formazioni Venezia ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida che vedrà le due squadre andare a caccia dei tre punti al Penzo. La partita potrà essere seguita sia su Dazn che su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Johnsen, Henry e Okereke sul fronte d’attacco. Busio, Peretz e Crnigoj dovrebbero essere i prescelti a centrocampo.– Da valutare Pjaca e soprattutto Praet mentre per Belotti si profila un altro forfait. Toccherà ancora a Sanabria sul fronte d’attacco. Le...

