Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: sesta giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Udinese-Fiorentina, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. La sfida andrà in scena alla Dacia Arena nella giornata di domenica 26 settembre alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa da Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Udinese – Gotti dovrebbe affidarsi al suo undici titolare, con Pereyra in appoggio a Pussetto. Fiorentina – Spazio al 4-3-3 con Callejon, Vlahovic e Gonzalez. Duncan, Torreira e Bonaventura a centrocampo. Le Probabili formazioni Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ledi, match delladi. La sfida andrà in scena alla Dacia Arena nelladi domenica 26 settembre alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa da Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Gotti dovrebbe affidarsi al suo undici titolare, con Pereyra in appoggio a Pussetto.– Spazio al 4-3-3 con Callejon, Vlahovic e Gonzalez. Duncan, Torreira e Bonaventura a centrocampo. Le(3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, ...

