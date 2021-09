Probabili formazioni Genoa-Hellas Verona: sesta giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Genoa-Hellas Verona, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. Appuntamento al Ferraris alle 20:45 di sabato 25 settembre con le due squadre a caccia dei punti salvezza in uno scontro diretto in piena regola. Ballardini contro Tudor in un match che potrete seguire sia su Dazn che su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Genoa – Spera nel debutto Caicedo che è ormai recuperato ma Kallon viaggia verso una maglia. Con lui è confermato Destro, in gol contro il Bologna da ex. Criscito, Bani e Maksimovic in difesa. Hellas Verona – Simeone e Caprari stazionano in attacco con Lasagna pronto a subentrare. Lazovic e Faraoni gli intoccabili sulle ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ledi, match delladi. Appuntamento al Ferraris alle 20:45 di sabato 25 settembre con le due squadre a caccia dei punti salvezza in uno scontro diretto in piena regola. Ballardini contro Tudor in un match che potrete seguire sia su Dazn che su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Spera nel debutto Caicedo che è ormai recuperato ma Kallon viaggia verso una maglia. Con lui è confermato Destro, in gol contro il Bologna da ex. Criscito, Bani e Maksimovic in difesa.– Simeone e Caprari stazionano in attacco con Lasagna pronto a subentrare. Lazovic e Faraoni gli intoccabili sulle ...

Advertising

forumJuventus : #JuveMilan, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Dybala e Morata in attacco, mentre in dif… - blab_live : #SerieA, #RomaUdinese @OfficialASRoma @Udinese_1896 turnover giallorosso in vista del derby. Probabili formazioni,… - occhio_notizie : La Roma cerca il riscatto dopo la sconfitta di Verona contro l'Udinese. Qui le probabili formazioni e dove vederla… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Cadice Vs #Barcellona è valida per la sesta giornata della Liga che si giocherà stasera alle 22.00. Scopr… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Osasuna Vs #Betis è valida per la sesta giornata della Liga che si giocherà stasera alle 19.30. Scopri i… -