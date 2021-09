Probabili formazioni Empoli-Bologna, sesta giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Empoli-Bologna, match valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. Sei punti per i toscani, tutti ottenuti in trasferta, otto per i rossoblu che fuori casa hanno perso male con l’Inter. Sembra una partita equilibrata ed entrambe possono provare a portar via i tre punti dal Castellani. Appuntamento alle ore 15 di domenica 26 settembre, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Empoli – Rinfrancati dalla vittoria di Cagliari, nei toscani c’è un solo ballottaggio per Andreazzoli: Cutrone o Pinamonti, favorito l’ex Milan sull’ex Inter. QUI Bologna – Mihajlovic conferma Orsolini dal 1?, con lui Barrow più di Sansone, Soriano in mezzo e Arnautovic instancabile in ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ledi, match valido per ladi. Sei punti per i toscani, tutti ottenuti in trasferta, otto per i rossoblu che fuori casa hanno perso male con l’Inter. Sembra una partita equilibrata ed entrambe possono provare a portar via i tre punti dal Castellani. Appuntamento alle ore 15 di domenica 26 settembre, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Rinfrancati dalla vittoria di Cagliari, nei toscani c’è un solo ballottaggio per Andreazzoli: Cutrone o Pinamonti, favorito l’ex Milan sull’ex Inter. QUI– Mihajlovic conferma Orsolini dal 1?, con lui Barrow più di Sansone, Soriano in mezzo e Arnautovic instancabile in ...

