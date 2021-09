Prima uscita stagionale per l’Accademia Volley: quadrangolare a San Salvatore (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Dopo circa un mese di allenamenti in preparazione al prossimo campionato di B2 che avrà inizio tra poco meno di un mese, le giallorosse scenderanno in campo venerdì e sabato di questa settimana per il 1° Trofeo Città di San Salvatore Telesino – Memorial Michele Cutillo. Si tratta di un quadrangolare a cui parteciperanno anche la Effesport Isernia, squadra di B1, la Volare Benevento, che sarà avversaria dell’Accademia anche in campionato, e le padrone di casa della Forex Olimpia San Salvatore Telesino, fresche di promozione in B1. La formula è quella classica con semifinali e finali ad eliminazione diretta: sarà proprio la formazione giallorossa a scendere in campo per Prima nella Prima semifinale con la Effesport Isernia (orario di inizio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Dopo circa un mese di allenamenti in preparazione al prossimo campionato di B2 che avrà inizio tra poco meno di un mese, le giallorosse scenderanno in campo venerdì e sabato di questa settimana per il 1° Trofeo Città di SanTelesino – Memorial Michele Cutillo. Si tratta di una cui parteciperanno anche la Effesport Isernia, squadra di B1, la Volare Benevento, che sarà avversaria delanche in campionato, e le padrone di casa della Forex Olimpia SanTelesino, fresche di promozione in B1. La formula è quella classica con semifinali e finali ad eliminazione diretta: sarà proprio la formazione giallorossa a scendere in campo pernellasemifinale con la Effesport Isernia (orario di inizio ...

