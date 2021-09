Premio Rita Levi Montalcini edizione 2021: asse Italia-Israele, 40mila euro in palio (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Maeci, la Fondazione Crui e il Mur promuovono l’edizione 2021 del Premio Rita Levi-Montalcini con l’obiettivo di selezionare un progetto di cooperazione scientifica tra Italia e Israele che preveda il soggiorno di almeno 4 mesi di uno studioso israeliano di elevato prestigio internazionale presso l’ente Italiano proponente. Il tema individuato per questa nuova edizione 2021 è: “Genomic technologies for sustainable agriculture”. L’entità del Premio ammonta a 40.000 euro onnicomprensivi, che includono quindi le spese di viaggio e di permanenza dello studioso israeliano in Italia, nonché eventuali costi assicurativi (responsabilità civile, infortuni, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Maeci, la Fondazione Crui e il Mur promuovono l’delcon l’obiettivo di selezionare un progetto di cooperazione scientifica trache preveda il soggiorno di almeno 4 mesi di uno studioso israeliano di elevato prestigio internazionale presso l’enteno proponente. Il tema individuato per questa nuovaè: “Genomic technologies for sustainable agriculture”. L’entità delammonta a 40.000onnicomprensivi, che includono quindi le spese di viaggio e di permanenza dello studioso israeliano in, nonché eventuali costi assicurativi (responsabilità civile, infortuni, ...

