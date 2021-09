Premier League, stop agli sponsor dei siti di scommesse sulle maglie dei club (Di giovedì 23 settembre 2021) La Premier League potrebbe ricalcare le orme della Serie A in merito agli sponsor sulle maglie delle squadre. L’esecutivo guidato da Boris Johnson starebbe infatti lavorando ad un progetto volto a ridurre la presenza di pubblicità di agenzie di scommesse nel mondo del calcio. Come accaduto in Italia con il Decreto Dignità, sarebbe dunque vietato per i club vestire una maglietta con il logo di un’agenzia di betting come sponsor principale. Un problema non indifferente visto che ben 9 club ricevono gli introiti maggiori proprio da uno sponsor legato al mondo delle scommesse. Tale decisione non andrebbe comunque a compromettere accordi secondari e non sarebbe dunque ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Lapotrebbe ricalcare le orme della Serie A in meritoe delle squadre. L’esecutivo guidato da Boris Johnson starebbe infatti lavorando ad un progetto volto a ridurre la presenza di pubblicità di agenzie dinel mondo del calcio. Come accaduto in Italia con il Decreto Dignità, sarebbe dunque vietato per ivestire una metta con il logo di un’agenzia di betting comeprincipale. Un problema non indifferente visto che ben 9ricevono gli introiti maggiori proprio da unolegato al mondo delle. Tale decisione non andrebbe comunque a compromettere accordi secondari e non sarebbe dunque ...

