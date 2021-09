Prego? Vittorio Sgarbi pizzicato alla Camera così: proprio lì sotto... scandaloso | Guarda (Di giovedì 23 settembre 2021) Eccentrico, vulcanico, incontenibile, imprevedibile. Di chi stiamo parlando? Già, proprio di Vittorio Sgarbi, mina vagante dentro e fuori dal parlamento. Il critico d'arte, nelle ultime settimane, sta combattendo la sua personalissima battaglia contro il Green pass, il certificato verde promosso da governo di Mario Draghi. Ma, attenzione, Sgarbi è tutt'altro che un no-vax: vaccinato, semplicemente sostiene che il Green pass sia uno strumento autoritario che comprime le libertà individuali. E, soprattutto, la sua teoria - ci permettiamo di sintetizzarla - è la seguente: se io sono vaccinato e qualcun altro non lo è, poiché sono immunizzato, che cosa ho da temere? Ragionamento condivisibile o meno che come detto vi abbiamo presentato nella sua essenza. E forse proprio per questa sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Eccentrico, vulcanico, incontenibile, imprevedibile. Di chi stiamo parlando? Già,di, mina vagante dentro e fuori dal parlamento. Il critico d'arte, nelle ultime settimane, sta combattendo la sua personalissima battaglia contro il Green pass, il certificato verde promosso da governo di Mario Draghi. Ma, attenzione,è tutt'altro che un no-vax: vaccinato, semplicemente sostiene che il Green pass sia uno strumento autoritario che comprime le libertà individuali. E, soprattutto, la sua teoria - ci permettiamo di sintetizzarla - è la seguente: se io sono vaccinato e qualcun altro non lo è, poiché sono immunizzato, che cosa ho da temere? Ragionamento condivisibile o meno che come detto vi abbiamo presentato nella sua essenza. E forseper questa sua ...

Advertising

idiblue2 : comunque anche Dora (Buy) è giudice come Vittorio (Moretti). quindi la toga, prego - MiriEchelon : 'Fra voi due c'è una forte intesa' Ma vi prego, daaaiiii! #ilparadisodellesignore Grande no Tina e Vittorio (lo so… - httphalfmoon : Raga Tina e Vittorio mo vi prego #ilparadisodellesignore - coaeurouge : RT @fioridizuccaa: raga non me ne vogliate però per il momento il solo pensiero di Vittorio e Tina insieme come coppia mi fa cringiare....… - moonylvpin_ : RT @fioridizuccaa: raga non me ne vogliate però per il momento il solo pensiero di Vittorio e Tina insieme come coppia mi fa cringiare....… -