Prato: falso corriere si sostituiva agli spedizionieri. Denunciato dai carabinieri (Di giovedì 23 settembre 2021) E' stato Denunciato per tentata truffa un falso corriere che si sostituiva agli spedizionieri per appropriarsi di costosi prodotti di moda. I carabinieri della stazione di Prato Jolo hanno identificato e Denunciato un 44enne napoletano che nel pomeriggio di martedì scorso è stato sorpreso in flagranza all'interno di una pelletteria di via Etna mentre tentava di prendere un considerevole lotto di borse marcate di una griffe italiana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 settembre 2021) E' statoper tentata truffa unche siper appropriarsi di costosi prodotti di moda. Idella stazione diJolo hanno identificato eun 44enne napoletano che nel pomeriggio di martedì scorso è stato sorpreso in flagranza all'interno di una pelletteria di via Etna mentre tentava di prendere un considerevole lotto di borse marcate di una griffe italiana L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Prato: falso corriere si sostituiva agli spedizionieri. Denunciato dai carabinieri - Nazione_Prato : 'Sono il corriere' e cerca di portare via le borse d'alta moda. Ma era un truffatore - IlTirrenoPrato : Un napoletano di 44 anni si è spacciato per l'incaricato di una ditta di spedizioni ed è stato fermato dai carabini… - qn_lanazione : 'Sono il corriere' e cerca di portare via le borse d'alta moda. Ma era un truffatore #Prato - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Si presenta dai carabinieri con un documento falso per denunciare lo smarrimento del b… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato falso Falso corriere a Prato per fregare lotto di borse griffate Falso corriere a Prato si sostituiva a quelli di professione per poter rubare un importante lotto di borse griffate destinate a negozi d'alta moda. È stato scoperto dai carabinieri di Iolo, quartiere ...

Chiede un prestito su Facebook e viene truffata ...della Polizia Postale che ha portato alla denuncia per truffa di un uomo residente a Prato. La ... ha cercato di contattare telefonicamente il falso broker, senza riuscirci né tanto meno ricevere il ...

Falso corriere a Prato per fregare lotto di borse griffate gonews Prato: falso corriere si sostituiva agli spedizionieri. Denunciato dai carabinieri E' stato denunciato per tentata truffa un falso corriere che si sostituiva agli spedizionieri per appropriarsi di costosi prodotti di moda. I carabinieri della stazione di Prato Jolo hanno identificat ...

Falso corriere a Prato per fregare lotto di borse griffate Falso corriere a Prato si sostituiva a quelli di professione per poter rubare un importante lotto di borse griffate destinate a negozi d'alta moda. È ...

corriere asi sostituiva a quelli di professione per poter rubare un importante lotto di borse griffate destinate a negozi d'alta moda. È stato scoperto dai carabinieri di Iolo, quartiere ......della Polizia Postale che ha portato alla denuncia per truffa di un uomo residente a. La ... ha cercato di contattare telefonicamente ilbroker, senza riuscirci né tanto meno ricevere il ...E' stato denunciato per tentata truffa un falso corriere che si sostituiva agli spedizionieri per appropriarsi di costosi prodotti di moda. I carabinieri della stazione di Prato Jolo hanno identificat ...Falso corriere a Prato si sostituiva a quelli di professione per poter rubare un importante lotto di borse griffate destinate a negozi d'alta moda. È ...