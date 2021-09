Potere al popolo non parteciperà alle prossime elezioni amministrative a Benevento (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata da Potere al popolo Sannio: . Questa decisione viene dopo esserci confrontati a lungo e aver compreso che non esiste al momento al-cun margine per la costruzione di un impegno elettorale coerente con il percorso fin qui fatto. Crediamo sia necessaria una premessa: questo non è un comunicato utile a rimarcare solo la nostra diffe-renza rispetto al deprimente scenario politico locale. Siamo consapevoli dei nostri limiti e mettiamo l’autocritica al centro del nostro percorso di crescita, quindi ci sentiamo anche noi coinvolti nel non esse-re ancora riusciti ad incidere in maniera sostanziale per innescare un reale cambiamento dell’attuale con-dizione di sofferenza della nostra comunità cittadina. Ciononostante non possiamo fare a meno di constatare il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata daalSannio: . Questa decisione viene dopo esserci confrontati a lungo e aver compreso che non esiste al momento al-cun margine per la costruzione di un impegno elettorale coerente con il percorso fin qui fatto. Crediamo sia necessaria una premessa: questo non è un comunicato utile a rimarcare solo la nostra diffe-renza rispetto al deprimente scenario politico locale. Siamo consapevoli dei nostri limiti e mettiamo l’autocritica al centro del nostro percorso di crescita, quindi ci sentiamo anche noi coinvolti nel non esse-re ancora riusciti ad incidere in maniera sostanziale per innescare un reale cambiamento dell’attuale con-dizione di sofferenza della nostra comunità cittadina. Ciononostante non possiamo fare a meno di constatare il ...

Advertising

anteprima24 : ** Potere al popolo non parteciperà alle prossime elezioni #Amministrative a ##Benevento ** - NTR24 : Potere al Popolo spiega la mancata partecipazione alle elezioni: ‘Scenario politico deprimente’… - ilvaglio1 : 'Potere al Popolo non parteciperà alle prossime elezioni amministrative a Benevento' #comunali… - TV7Benevento : Potere al popolo non parteciperà alle prossime elezioni amministrative a Benevento.... - VCountry3 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: il saggio Milite ha lasciato la sua grotta ed è sceso in piazza Ranette per incitare alla rivolta.… -