Polo pediatrico regionale | ecco il progetto Costerà 200 milioni De Luca | Sarà il primo in Italia

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Abbiamo presentato questa mattina ilper il nuovoche costruiamo per il Santobono, deve diventare ilpiù importante d’”. Così il presidente della Regione Campania, questa mattina a Palazzo Santa Lucia a Napoli, dove in una conferenza stampa ha presentato ildel nuovodi Napoli. La regione Campania ha deciso di investire 200di euro “per un nuovo complesso ospedaliero in un’area pianeggiante di Napoli est, vicino all’ospedale del Mare – spiega il governatore che poi svela anche i tempi di realizzazione – L’obiettivo che abbiamo è di avere in primavera ilesecutivo e di cantierare poi ...

A spiegarlo è il governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovodi Napoli. 'La valutazione definitiva - ...Il nuovoregionale prende forma. E' De Luca a presentare il progetto che prevede un'unica sede a Napoli Est che diventerà un'eccellenza della sanità campana per quanto riguarda le cure dei più ...“Abbiamo presentato questa mattina il progetto per il nuovo polo pediatrico regionale che costruiamo per il Santobono, deve diventare il Polo pediatrico più importante d’Italia”. Così il presidente de ...In occasione della presentazione del nuovo Polo Pediatrico Regionale di Napoli, il governatore della Campania ha fatto il punto anche sulla campagna di vaccinazione. In particolare, De Luca si è schie ...