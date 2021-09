Polizia Stradale di Bergamo, in sei giorni 26 pattuglie elevano 379 sanzioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Si è conclusa mercoledì 22 settembre l’operazione congiunta tra le Polizie Stradali dell’Unione Europea denominata “Focus on The Road” (Concentrarsi sulla strada) nell’ambito del progetto Roadpol – European Roads Policing Network. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee (tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai), con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche. Lo scopo della campagna ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021). Si è conclusa mercoledì 22 settembre l’operazione congiunta tra le Polizie Stradali dell’Unione Europea denominata “Focus on The Road” (Concentrarsi sulla strada) nell’ambito del progetto Roadpol – European Roads Policing Network. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee (tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore ladell’Emirato di Dubai), con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche. Lo scopo della campagna ...

Advertising

Bergamonews : @poliziadistato Stradale di Bergamo, in sei giorni 26 pattuglie elevano 379 sanzioni - BergamoNews - iltirreno : ?? Pistoia: voleva superare i quiz grazie a kit e suggeritore, forniti per 1.500 euro da una banda specializzata. Un… - cybersec_feeds : RT @nuke86: Data breach per la polizia stradale iraniana ???? il Report: - infoitinterno : «Sentirti utile era la cosa che più ti faceva stare bene»: l'ultimo saluto all'agente di Polizia morto in un incide… - fattidinapoli : Napoli: Massa Lubrense, scoperta dalla Polizia Stradale un’attività di meccatronica non a... -… -