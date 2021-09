Pnrr: 1,55 miliardi di euro per il potenziamento delle ferrovie regionali, l’81% al Sud (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto che ripartisce le risorse tra le Regioni. Siglato anche il decreto sull’utilizzo di 260 milioni del Fondo Mims per gli investimenti Un treno – copyright L’OpinionistaROMA – Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali interconnesse per migliorarne i livelli di sicurezza, potenziamento del sistema ferroviario utilizzato come trasporto pubblico locale, interventi per rafforzare il collegamento delle linee regionali con la rete nazionale ad alta velocità. Questi gli obiettivi del decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che assegna alle Regioni 1,55 miliardi di euro del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui circa ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto che ripartisce le risorse tra le Regioni. Siglato anche il decreto sull’utilizzo di 260 milioni del Fondo Mims per gli investimenti Un treno – copyright L’OpinionistaROMA – Rafforzamentolinee ferroviarieinterconnesse per migliorarne i livelli di sicurezza,del sistema ferroviario utilizzato come trasporto pubblico locale, interventi per rafforzare il collegamentolineecon la rete nazionale ad alta velocità. Questi gli obiettivi del decreto firmato dal MinistroInfrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che assegna alle Regioni 1,55didel Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui circa ...

