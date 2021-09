Pmi con vocazione internazionale: con Intesa altre 14 diventano Imprese Vincenti (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 14 le aziende premiate nella seconda tappa di “Imprese Vincenti 2021”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie Imprese italiane, giunto quest’anno alla terza edizione. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 14 le aziende premiate nella seconda tappa di “2021”, il programma diSanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medieitaliane, giunto quest’anno alla terza edizione.

Advertising

Agenzia_Ansa : Le imprese con meno di 15 dipendenti potranno sostituire i lavoratori sospesi perché non in possesso del Green pass… - abebakidane_ : RT @FedExEurope: Siete titolari di una piccola impresa? Quali obiettivi potrebbe realizzare la vostra azienda con 50.000 €? Scopritelo part… - MassGaleazzi : Le soluzioni IT per #PMI aumentano la produttività e la sicurezza: #HPE #ProLiant #Gen10 Plus con #WindowsServer e… - PMI_it : Decreto Covid e Green Pass: definitive le modifiche approvate: La Camera approva la conversione in legge dei primi… - fintechIT : RT @ChangeCapital1: ??Diamo il benvenuto a #ConfartigianatoChietiLAquila ?#Creditfidi è il consorzio fidi espressione di Confartigianato Im… -