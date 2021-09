Pippo Baudo | “La tv? Oggi ha poche novità | servirebbero nuove formule”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinaleper conferirgli l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Una soddisfazione grandissima – ha detto il presentatore questa mattina in ‘Non Stop News’, su Rtl 102.5 con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro – che mi coinvolge sia come artista sia come persona”. “Riconoscimento che arriva nel momento giusto della mia carriera” – “Conosco il Presidente Mattarella da tanti anni, non mi aspettavo questo titolo. E’ un uomo con un grande carattere, parla e interviene sempre al momento giusto, con parole opportune. Non c’è manifestazione di giubilo o cordoglio che non lo veda presente. E anche questo riconoscimento mi è stato assegnato nel momento giusto della mia carriera”, ha aggiunto ...