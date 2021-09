Pippo Baudo, il presentatore più amato della televisione italiana: “E’ l’ultimo grande regalo” (Di giovedì 23 settembre 2021) Foto a fine articolo. Pippo Baudo è stato nominato ieri cavaliere di Gran Croce all'Ordine del Merito della Repubblica italiana dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. E' lo stesso presentatore a confermarlo all'Adnkronos: "Ieri ho avuto questo regalo da parte di Mattarella. Mi ha comunicato di avermi assegnato questa onorificenza e sono andato al Quirinale dove ho avuto con il Presidente un incontro caloroso e denso, noi siamo molto amici da anni", dice Baudo, che commenta: "E' l'ultimo grande regalo che mi ha fatto. E' una onorificenza molto ambita, io sono il 301esimo in tutto il Paese. E' un riconoscimento al proprio lavoro e alla propria professionalità. La cosa bella - sottolinea - è che è arrivata a sorpresa perché io ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 settembre 2021) Foto a fine articolo.è stato nominato ieri cavaliere di Gran Croce all'Ordine del MeritoRepubblicadal Capo dello Stato Sergio Mattarella. E' lo stessoa confermarlo all'Adnkronos: "Ieri ho avuto questoda parte di Mattarella. Mi ha comunicato di avermi assegnato questa onorificenza e sono andato al Quirinale dove ho avuto con il Presidente un incontro caloroso e denso, noi siamo molto amici da anni", dice, che commenta: "E' l'ultimoche mi ha fatto. E' una onorificenza molto ambita, io sono il 301esimo in tutto il Paese. E' un riconoscimento al proprio lavoro e alla propria professionalità. La cosa bella - sottolinea - è che è arrivata a sorpresa perché io ...

