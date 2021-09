Pil Italia: stime crescita pil Italia alzate al 6% nel 2021 dall’agenzia di rating S&P (Di giovedì 23 settembre 2021) S&P Global ha alzato le stime di crescita dell'Italia nel 2021 al +6%, dal +4,9% previsto a fine giugno. Limate da +4,9% a +4,4% quelle per il 2022 mentre è confermata una crescita del +1,8% nel 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 settembre 2021) S&P Global ha alzato ledidell'nelal +6%, dal +4,9% previsto a fine giugno. Limate da +4,9% a +4,4% quelle per il 2022 mentre è confermata unadel +1,8% nel 2023 L'articolo proviene da Firenze Post.

