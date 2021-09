Piersilvio Berlusconi Sul Piede di Guerra! C’entra Star in the Star! (Di giovedì 23 settembre 2021) Piersilvio Berlusconi sarebbe furioso con la casa di produzione di Star in the Star. L’amministratore delegato di Mediaset, dopo il flop della prima puntata, potrebbe prendere provvedimenti contro Banijay. Intanto, in vista della seconda puntata, sembrano esserci delle novità. Ma vediamo nei dettagli cosa sta succedendo! Piersilvio Berlusconi furioso con Banijaj: pronto a querelarli? La prima puntata di Star in the Star, il celebrity show condotto da Ilary Blasi, non deve essere piaciuta a Piersilvio Berlusconi. Questo almeno è quello che riportano le indiscrezioni. Secondo Dagospia, l’amministratore delegato di Mediaset sarebbe pronto a denunciare Banijay, casa di produzione dello show chiedendo addirittura i danni. ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 23 settembre 2021)sarebbe furioso con la casa di produzione diin the. L’amministratore delegato di Mediaset, dopo il flop della prima puntata, potrebbe prendere provvedimenti contro Banijay. Intanto, in vista della seconda puntata, sembrano esserci delle novità. Ma vediamo nei dettagli cosa sta succedendo!furioso con Banijaj: pronto a querelarli? La prima puntata diin the, il celebrity show condotto da Ilary Blasi, non deve essere piaciuta a. Questo almeno è quello che riportano le indiscrezioni. Secondo Dagospia, l’amministratore delegato di Mediaset sarebbe pronto a denunciare Banijay, casa di produzione dello show chiedendo addirittura i danni. ...

