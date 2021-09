Piemonte, Cirio fa vaccinare la figlia e pubblica la foto. No vax scatenati: 'Giù le mani dai bimbi' (Di giovedì 23 settembre 2021) 'E con la piccola Carolina, anche la famiglia Cirio è vaccinata al completo. Capisco bene i dubbi e le paure di un genitore. Ma la preoccupazione più grande di ogni mamma e di ogni papà è quella di ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) 'E con la piccola Carolina, anche la famigliaè vaccinata al completo. Capisco bene i dubbi e le paure di un genitore. Ma la preoccupazione più grande di ogni mamma e di ogni papà è quella di ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: #piemonte, Cirio fa vaccinare la figlia e pubblica la foto. No vax scatenati: «Giù le mani dai bimbi» - AAndreafusco1 : RT @ilmessaggeroit: #piemonte, Cirio fa vaccinare la figlia e pubblica la foto. No vax scatenati: «Giù le mani dai bimbi» - StraNotizie : Il governatore del Piemonte Cirio posta la foto della figlia vaccinata. I No Vax: 'Giù le mani dai bambini'… - Guido07261 : @LegaSalvini Torino è in Piemonte. In Piemonte governa Cirio. Cirio è di FI. La gestione della fauna è di competenz… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #piemonte, Cirio fa vaccinare la figlia e pubblica la foto. No vax scatenati: «Giù le mani dai bimbi» -