Piano di Zona, continua il braccio di ferro: Festa pronto ad azioni legali (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Torna lo spettro del commissariamento sul Piano di Zona sociale A04. Da Palazzo Santa Lucia è arrivata a piazza del Popolo una richiesta di integrazione della documentazione fornita dall'amministrazione del capoluogo. "La richiesta della regione – spiega il sindaco di Avellino, Gianluca Festa – Mi sembra di una incredibile vacuità e di una pretestuosa inconsistenza. Per questo motivo, oggi ho inviato una richiesta di accesso agli atti per conoscere dalla Regione la situazione degli altri Ambiti, riservandomi di intraprendere eventuali azioni legali". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

