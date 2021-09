Philadelphia nel nome di Embiid con obiettivo Finals. Ma c'è il dubbio Simmons (Di giovedì 23 settembre 2021) I Philadelphia 76ers sono sempre di più la franchigia di Joel Embiid. Ma saranno ancora la squadra di Ben Simmons? Il lungo africano ha firmato un rinnovo di contratto da 127 milioni per ulteriori 4 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) I76ers sono sempre di più la franchigia di Joel. Ma saranno ancora la squadra di Ben? Il lungo africano ha firmato un rinnovo di contratto da 127 milioni per ulteriori 4 ...

Advertising

AccaddeOggi : Oggi nel 1949 nasceva il cantante Bruce Springsteen premio Oscar per “The streets of Philadelphia' #accaddeoggi - Gazzetta_NBA : Philadelphia nel nome di Embiid con obiettivo #Finals. Ma c’è il dubbio Simmons - MaxxGhe : 22/09/2002. I ROLLING STONES si esibiscono nel Tower Theater di Upper Darby, nei pressi di Philadelphia, in Pennsyl… - FR4NZLilli : @misspiaze Che domanda è? Pavesino nel tiramisù è come fare i pizzoccheri col Philadelphia ??@xelagrillo @pandadaria - itacasette : Cari SiPass, ricordatevi della storia raccontata nel film Philadelphia....e fatevi un esame di coscienza. -