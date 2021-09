Pesci morti nei laghi, cresce il timore per un’estinzione di massa (come 251 milioni di anni fa) (Di giovedì 23 settembre 2021) un’estinzione di massa di Pesci potrebbe essere un ipotesi non così improbabile. Una pericolosa alterazione batterica e delle alghe sempre più comune nelle acque sia dolci che salate potrebbe far riaccadere quello che è avvenuto 251 milioni di anni fa, ma stavolta la colpa potrebbe essere, ed è dell’uomo. Uno scenario apocalittico Lo scorso luglio, i residenti di alcune fattorie del Missouri sono rimasti sconcertati quando hanno visto migliaia di Pesci arenati sulle rive del lago locale, il lago Wappello. In solo 15 acri di estensione, la quantità di Pesci morti era notevole, una vista davvero inquietante. Inizialmente si sospettava un fulmine, ma in seguito si scoprì che tutti i serpenti e le rane erano invece vivi e vegeti e ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 settembre 2021)didipotrebbe essere un ipotesi non così improbabile. Una pericolosa alterazione batterica e delle alghe sempre più comune nelle acque sia dolci che salate potrebbe far riaccadere quello che è avvenuto 251difa, ma stavolta la colpa potrebbe essere, ed è dell’uomo. Uno scenario apocalittico Lo scorso luglio, i residenti di alcune fattorie del Missouri sono rimasti sconcertati quando hanno visto migliaia diarenati sulle rive del lago locale, il lago Wappello. In solo 15 acri di estensione, la quantità diera notevole, una vista davvero inquietante. Inizialmente si sospettava un fulmine, ma in seguito si scoprì che tutti i serpenti e le rane erano invece vivi e vegeti e ...

Advertising

anna_1951 : Abbiamo calciatori vivi in campo no pesci morti #samdoriaNapoli 4/0 - iamariesun : @testadalghette Mi hai ricordato i miei 3 pesci morti 'Tequila, Sangria e Mojito' AHAHAHHA - Davide70405052 : RT @EssereAnimali: ????IERI IN ONDA SU RAI3 Abbiamo accompagnato una giornalista di #cartabianca in un allevamento di pesci. 100.000 orate o… - Joe911S : @Aelois_ Direi niente, se non qualcuno che ha dimenticato i pesci nella bottiglia e sono morti. - LetiziaFirenze : Centinaia di pesci morti nel fosso sugli spalti a Porta Elisa: è ancora allarme - Luccaindiretta -