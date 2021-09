Peschiera | Moretti replica a Malinverno | «Ci contestano il voler ascoltare e incontrare i cittadini | siamo all' assurdo»

(Di giovedì 23 settembre 2021) Secondo il candidato di cdx, le accuse di Maliverno sono irricevibili: «Quando non si può attaccare il ragionamento, si attacca il ragionatore, citava Paul Valéry. Per attaccare il ragionatore o gli avversari ci si è basati sulle invenzioni o sul nulla».

L'avversario di centrosinistra è il consulente Marco Malinverno (Pd,+Viva, L'Impronta e Malinverno Sindaco). Per il centrodestra si candida Augusto Moretti (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia).
Inasprimento dei toni della campagna elettorale, il candidato sindaco della coalizione a trazione PD attacca gli avversari: «Il cittadino merita irreprensibilità e limpidezza, merita l'impegno alla scuola».