Peschiera | Malinverno denuncia Parisotto per aver mischiato l’attività Istituzionale con quella elettorale | e sgrida il candidato del cdx Moretti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peschiera Malinverno

7giorni

L'avversario di centrosinistra è il consulente Marco(Pd,+Viva, L'Impronta eSindaco). Per il centrodestra si candida Augusto Moretti (Lega, Fratelli d'Italia, Forza ...L'avversario di centrosinistra è il consulente Marco(Pd,+Viva, L'Impronta eSindaco). Per il centrodestra si candida Augusto Moretti (Lega, Fratelli d'Italia, Forza ...Inasprimento dei toni della campagna elettorale, il candidato sindaco della coalizione a trazione PD attacca gli avversari: «Il cittadino merita irreprensibilità e limpidezza, merita l’impegno alla sc ...Malinverno: «Ringrazio Accosa per la segnalazione. Ho provveduto a chiedere all'agenzia interessata la rimozione dei cartelloni. Non mi ero accorto che fossero ancora visibili».