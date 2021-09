Pesca sportiva, da Anzio a Fiumicino arriva il “Big Fish Tournament 2021” (Di giovedì 23 settembre 2021) Anzio – Il 25 settembre si svolgerà il raduno dilettantistico di Pesca sportiva a traina d’altura “Roma Big Fish Tournament 2021” sul litorale laziale tra il comune di Fiumicino e Anzio. Il raduno inizierà alle ore 8:00 e andrà avanti fino alle 17:00 con eventuale recupero nella giornata del 26 settembre a causa delle condizioni meteo. Il raduno potrebbe essere spostato al 2 ottobre con recupero nella giornata del 3 ottobre se le condizioni meteo non saranno favorevoli. “Dovrà essere prestata la massima attenzione alla navigazione, all’ancoraggio e alla sosta con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale”, si legge nell’Ordinanza della Guardia Costiera. Inoltre, “le unità in navigazione in prossimità del campo di gara dovranno procedere a ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021)– Il 25 settembre si svolgerà il raduno dilettantistico dia traina d’altura “Roma Big” sul litorale laziale tra il comune di. Il raduno inizierà alle ore 8:00 e andrà avanti fino alle 17:00 con eventuale recupero nella giornata del 26 settembre a causa delle condizioni meteo. Il raduno potrebbe essere spostato al 2 ottobre con recupero nella giornata del 3 ottobre se le condizioni meteo non saranno favorevoli. “Dovrà essere prestata la massima attenzione alla navigazione, all’ancoraggio e alla sosta con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale”, si legge nell’Ordinanza della Guardia Costiera. Inoltre, “le unità in navigazione in prossimità del campo di gara dovranno procedere a ...

Ultime Notizie dalla rete : Pesca sportiva Fotografia subacquea, i Campionati all'Elba La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas), in collaborazione con la società affiliata Asd GB Sub Firenze, organizza l'edizione 2021 dei Campionati Italiani di Fotografia Subacquea Digitale, in ...

Riccione, torna il Campionato nazionale di beach volley della Polizia Locale ... l'Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia. Il Campionato si disputerà nei campi del ... corsa campestre al parco della Resistenza, i Campionati Italiani di pesca alla tratta, di pesca in mare,...

Pesca sportiva, da Anzio a Fiumicino arriva il "Big Fish Tournament 2021" Il Faro online Portoferraio, al via i campionati italiani di fotografia subacquea digitale Da sabato 25 settembre a sabato 2 ottobre oltre un centinaio di partecipanti si sfideranno nelle categorie Reflex, Compatto e per Società ...

Fotografia subacquea, i Campionati all'Elba PORTOFERRAIO: I Campionati di fotografia digitale subacquea sono suddivisi in tre sezioni e si svolgeranno a Portoferraio dal 25 Settembre al 2 Ottobre ...

