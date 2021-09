Perché la Russia non smetterà mai di odiare (e ammirare) l’America (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel tentativo post sovietico di crearsi una nuova identità nazionale, la Russia ha sempre visto negli Stati Uniti l’“altro”. Il partner o il nemico, l’entità con cui competere, cooperare o confrontarsi per misurare la bontà del proprio percorso di modernizzazione e – soprattutto – per vedersi riconosciuto lo status di grande potenza. Dal punto di vista della costruzione della propria identità post sovietica, per Mosca il rapporto con gli Stati Uniti è più importante di quello con l’Europa, che rimane invece cruciale sul piano culturale, economico-commerciale, energetico e degli equilibri di sicurezza. Osservando la propria immagine riflessa nello specchio americano, la Russia ha lasciato spesso trasparire un sentimento verso gli Stati Uniti di attrazione-repulsione che dissimula, in realtà, un doppio complesso di superiorità-inferiorità. Il desiderio ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel tentativo post sovietico di crearsi una nuova identità nazionale, laha sempre visto negli Stati Uniti l’“altro”. Il partner o il nemico, l’entità con cui competere, cooperare o confrontarsi per misurare la bontà del proprio percorso di modernizzazione e – soprattutto – per vedersi riconosciuto lo status di grande potenza. Dal punto di vista della costruzione della propria identità post sovietica, per Mosca il rapporto con gli Stati Uniti è più importante di quello con l’Europa, che rimane invece cruciale sul piano culturale, economico-commerciale, energetico e degli equilibri di sicurezza. Osservando la propria immagine riflessa nello specchio americano, laha lasciato spesso trasparire un sentimento verso gli Stati Uniti di attrazione-repulsione che dissimula, in realtà, un doppio complesso di superiorità-inferiorità. Il desiderio ...

