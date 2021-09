Perché gli NFT (di cui si parla molto) spesso sono molto brutti (Di giovedì 23 settembre 2021) Unicorni. Elon Musk. Vecchi meme come il cane Doge. Oppure imbarazzanti render 3D mescolati a palme e altri riferimenti un po’ Y2K. Gli NFT sono spesso così: un po’, come dire, particolari, termine caro a chi non vuole scrivere «brutti». Eppure, tecnicamente, qualsiasi immagine – o contenuto multimediale – può essere trasformato in NFT. Questi Non-Fungible Token non sono che contratti digitali sulla blockchain che attestano la proprietà di un dato contenuto a una determinata persona. E allora, se tutto può essere NFT, Perché la community crypto sceglie di coniarne di così, ancora, particolari? Un adagio di questo settore sostiene che la sfera crypto si trovi oggi nel momento in cui il web era nel 1997: un periodo di crescita esponenziale e caotica, accompagnata da polveroni mediatici, grandi promesse e ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Unicorni. Elon Musk. Vecchi meme come il cane Doge. Oppure imbarazzanti render 3D mescolati a palme e altri riferimenti un po’ Y2K. Gli NFTcosì: un po’, come dire, particolari, termine caro a chi non vuole scrivere «». Eppure, tecnicamente, qualsiasi immagine – o contenuto multimediale – può essere trasformato in NFT. Questi Non-Fungible Token nonche contratti digitali sulla blockchain che attestano la proprietà di un dato contenuto a una determinata persona. E allora, se tutto può essere NFT,la community crypto sceglie di coniarne di così, ancora, particolari? Un adagio di questo settore sostiene che la sfera crypto si trovi oggi nel momento in cui il web era nel 1997: un periodo di crescita esponenziale e caotica, accompagnata da polveroni mediatici, grandi promesse e ...

FBiasin : Ok, gli auguri di compleanno sono stucchevoli, ma “il più forte” se li merita tutti. #Ronaldo, 45 anni, come lui ne… - Azione_it : Il caso #GKN dimostra che una legge sulle delocalizzazioni va fatta immediatamente perché non è ammissibile che le… - mante : Molti italiani, non solo alcuni anziani reazionari, preferiscono le auto alle ciclabili: vogliono abbattere gli alb… - Simona33060589 : Ma gli altri partiti cosa fanno? Perché svendiamo per pochi euro patrimonio naturale di tutti? @beabri @Sinistrait_… - Sandrino_14 : Arrivata la conferma di quel che era ovvio. Salta il #GiroDiSardegna perchè la Regione scelse a luglio di organizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Infettare pipistrelli con virus potenziato: il piano degli scienziati di Wuhan leggi anche Perché ancora non sappiamo nulla sull'origine del Covid Nel momento in cui il virus responsabile del Covid venne sequenziato gli scienziati rimasero perplessi su come un virus avesse ...

Pd, prove del caos a Roma. I cantieri mandano in tilt il traffico ... soprattutto tra gli esercenti della piazza e delle vie limitrofe - come via Livorno, via Lorenzo ... Ma perché fare questi lavori ora - si è chiesta sconsolata la donna - e non, per esempio, ad agosto, ...

Il no vax Barillari allontanato dal Consiglio regionale perché senza green-pass: “Legge non ancora i... Il Riformista leggi ancheancora non sappiamo nulla sull'origine del Covid Nel momento in cui il virus responsabile del Covid venne sequenziatoscienziati rimasero perplessi su come un virus avesse ...... soprattutto traesercenti della piazza e delle vie limitrofe - come via Livorno, via Lorenzo ... Mafare questi lavori ora - si è chiesta sconsolata la donna - e non, per esempio, ad agosto, ...