Perché c'è un pericolo nell'esaltazione degli industriali per Draghi (Di giovedì 23 settembre 2021) Certo, la standing ovation. Mai vista, in una platea del genere, una roba così, che esprimeva, al tempo stesso, un senso di liberazione (da quel che c’è stato prima), un sentimento di identificazione e una smisurata fiducia. Da descrivere, per chi non c’era. A un certo punto, l’oratore, il leader degli industriali Carlo Bonomi, partecipa financo all’applauso verso Draghi, batte le mani, si allontana dal leggio muovendo due passi verso la prima fila. Due, tre minuti, la platea si alza. E anche l’impassibile premier, trascinato dal calore, è inevitabilmente costretto a tirarsi su dalla sedia. Il successivo paragone con quegli uomini che, nella storia, hanno “risolto i problemi” senza guardare al consenso e agli effetti speciali, da De Gasperi a Ciampi dà il senso di un qualcosa di più del classico appoggio di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Certo, la standing ovation. Mai vista, in una platea del genere, una roba così, che esprimeva, al tempo stesso, un senso di liberazione (da quel che c’è stato prima), un sentimento di identificazione e una smisurata fiducia. Da descrivere, per chi non c’era. A un certo punto, l’oratore, il leaderCarlo Bonomi, partecipa financo all’applauso verso, batte le mani, si allontana dal leggio muovendo due passi verso la prima fila. Due, tre minuti, la platea si alza. E anche l’impassibile premier, trascinato dal calore, è inevitabilmente costretto a tirarsi su dalla sedia. Il successivo paragone con quegli uomini che,a storia, hanno “risolto i problemi” senza guardare al consenso e agli effetti speciali, da De Gasperi a Ciampi dà il senso di un qualcosa di più del classico appoggio di ...

