Per tre milioni di famiglie aumenti quasi azzerati

Annunciato da Mario Draghi all'assemblea di Confindustria, è arrivato il decreto legge, approvato nel pomeriggio dal consiglio dei ministri, per contenere gli aumenti delle bollette. Si tratta di un provvedimento rivolto in particolare agli oltre tre milioni di persone che beneficiano del bonus energia: nuclei famigliari che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui; nuclei famigliari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno quattro figli); percettori di reddito o pensione di cittadinanza; utenti in gravi condizioni di salute.

