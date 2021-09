Per la prima volta in fondo al “Pozzo dell’Inferno”: gli speleologi si calano per 110 metri – Video (Di giovedì 23 settembre 2021) Una squadra di speleologi dell’Oman ha effettuato quella che si ritiene sia la prima discesa sul fondo del leggendario Pozzo di Barhout, nello Yemen. Il “Pozzo dell’Inferno” è largo 30 metri e profondo circa 112 metri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Una squadra didell’Oman ha effettuato quella che si ritiene sia ladiscesa suldel leggendariodi Barhout, nello Yemen. Il “” è largo 30e procirca 112. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

