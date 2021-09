Pellezzano, viaggio premio per gli studenti meritevoli: ecco come fare (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione Comunale di Pellezzano intende organizzare un viaggio premio con destinazione Parma, capitale italiana della cultura 2021 ed escursione a Langhirano (PR), luogo di interesse storico e culturale, periodo orientativo fine ottobre-inizio novembre 2021, per 10 studenti delle scuole medie superiori, residenti nel Comune di Pellezzano, che si sono particolarmente distinti alla prova dell’esame di maturità, tenendo conto del reddito familiare, come di seguito: – 5 studenti relativamente all’anno scolastico 2019/2020; – 5 studenti relativamente all’anno scolastico 2020/2021 Gli interessati possono produrre, entro il prossimo 05 ottobre, ore 12.00 – (termine perentorio), domanda di adesione alla manifestazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione Comunale diintende organizzare uncon destinazione Parma, capitale italiana della cultura 2021 ed escursione a Langhirano (PR), luogo di interesse storico e culturale, periodo orientativo fine ottobre-inizio novembre 2021, per 10delle scuole medie superiori, residenti nel Comune di, che si sono particolarmente distinti alla prova dell’esame di maturità, tenendo conto del reddito familiare,di seguito: – 5relativamente all’anno scolastico 2019/2020; – 5relativamente all’anno scolastico 2020/2021 Gli interessati possono produrre, entro il prossimo 05 ottobre, ore 12.00 – (termine perentorio), domanda di adesione alla manifestazione ...

