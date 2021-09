Pellegrini espulso, salta il derby. I tifosi furiosi sui social (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - Vittoria della Roma contro l'Udinese, ma tanta amarezza per il rosso a Pellegrini. I tifosi della Roma non si sono potuti godere in pieno il successo sui friulani grazie alla rete di Abraham a ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - Vittoria della Roma contro l'Udinese, ma tanta amarezza per il rosso a. Idella Roma non si sono potuti godere in pieno il successo sui friulani grazie alla rete di Abraham a ...

Advertising

zazoomblog : La Roma soffre ma vince in casa contro lUdinese grazie ad Abraham Pellegrini espulso salterà il derby - #soffre… - infoitsport : Il clamoroso attacco di Mourinho all’arbitro che ha espulso Pellegrini - persemprecalcio : ???????Mourinho in conferenza stampa non le manda a dire all'arbitro Rapuano che ha espulso Pellegrini privandolo dell… - CoreRomanista : #Mourinho: 'L'unica cosa che mi ha dato un feeling negativo è stata l'espulsione di #Pellegrini. Ma non potevo liti… - mcuheartx : e ha fuori pure pellegrini che gli hanno espulso l’altro ieri piangendo è incazzatissimo -