Pelè scherza e pedala verso il recupero. L’esilarante video (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l’operazione al colon grazie alla quale gli è stato asportato un tumore, Pelè continua a correre verso la completa guarigione. E lo fa con il consueto sorriso sulle labbra che lo ha sempre contraddistinto, scherzando anche sulla possibilità di tornare a giocare al Santos. Di seguito il video e le parole della leggenda brasiliana. “Amici, mando questo video che mia moglie ha realizzato oggi, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento per sentirmi un po’ meglio ogni giorno. pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Foto: Instagram Pelè L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l’operazione al colon grazie alla quale gli è stato asportato un tumore,continua a correrela completa guarigione. E lo fa con il consueto sorriso sulle labbra che lo ha sempre contraddistinto,ndo anche sulla possibilità di tornare a giocare al Santos. Di seguito ile le parole della leggenda brasiliana. “Amici, mando questoche mia moglie ha realizzato oggi, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento per sentirmi un po’ meglio ogni giorno.ndo così, tornerò presto al Santos, non credete?”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Alessandrolux : Pelè, riabilitazione in cyclette. E scherza: “Torno a giocare” – Footballweb - Alessandrolux : Pelè, riabilitazione in cyclette. E scherza: “Torno a giocare” - Alessandrolux : Pelè, riabilitazione in cyclette. E scherza: “Torno a giocare” - - gnomini : RT @CorSport: #Pelé scherza: 'Di questo passo torno a giocare nel #Santos' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IN BRASILE - Pelè scherza dall'ospedale: 'Pedalando così tornerò presto al Santos, no?' -