Pechino 2022, è deciso: vaccino obbligatorio per gli atleti Usa (Di giovedì 23 settembre 2021) Il comitato olimpico degli Stati Uniti accelera sul vaccino: sarà obbligatorio per gli atleti selezionati per i Giochi olimpici invernali di Pechino (4 - 20 febbraio 2022). La decisione è contenuta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Il comitato olimpico degli Stati Uniti accelera sul: saràper gliselezionati per i Giochi olimpici invernali di(4 - 20 febbraio). La decisione è contenuta ...

Advertising

sognolimpico : RT @fisg_it: Al Nebelhorn Trophy Lara Naki Gutmann e Portesi Peroni-Chrastecky scendono sul ghiaccio per regalare all’Italia altri due pass… - cinese_turismo : - glooit : Pechino 2022: vaccino obbligatorio per atleti statunitensi leggi su Gloo - susydigennaro : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Vaccino obbligatorio per gli atleti statunitensi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Vaccino obbligatorio per gli atleti statunitensi -