Pd | Bonaccini | ' con destra sovranista per noi praterie | possiamo vincere elezioni politiche'

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Un nuovo Ulivo? Le formule del passato sono difficilmente replicabili ma la sostanza e il concetto è quello lì. Quando si voterà per le, io credo che se laandrà di più verso Meloni, per quelli come noi si apronose saremo bravi. Perchè ci sono tanti italiani che pure non si definiscono di sinistra, che prima di andare verso quellalì ci penseranno mille volte". Così Stefano, presidente dell'Emilia Romagna, a Tagadà su La7. "Quindi ha ragione Romano Prodi quando parla di nuovo centrosinistra, aperto al civismo e non solo ai partiti, che tenga insieme una certa moderazione con l'idea di una sinistra di governo". Letta sarà il federatore di Pd e M5S? "Inutile stare ora a stabilire cosa succederà. Io penso che il Pd, e quindi il suo ...