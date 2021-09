Pattinaggio artistico: Vincent Zhou conduce dopo lo short al Nebelhorn Trophy 2021. Benissimo Gabriele Frangipani (Di giovedì 23 settembre 2021) Comincia con un risultato scontato il Nebelhorn Trophy 2021, la competizione internazionale di Pattinaggio artistico valida come qualificazione per Pechino 2022 di scena questa settimana presso l’Eissportzentrum di Oberstdorf (Germania). In occasione dello short program individuale maschile, l’evento inaugurale della rassegna, a piazzarsi comodamente in testa alla classifica è stato il favoritissimo statunitense Vincent Zhou, autore di una prova con cui ha sfiorato quota 100 punti. La medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 ha proposto un layout dall’alto base value, composto dalla proficua combinazione quadruplo lutz (sul quarto)/triplo toeloop, dal quadruplo salchow (arrivato sul quarto) e dal triplo axel, a cui si aggiungono le tre trottole e la ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Comincia con un risultato scontato il, la competizione internazionale divalida come qualificazione per Pechino 2022 di scena questa settimana presso l’Eissportzentrum di Oberstdorf (Germania). In occasione delloprogram individuale maschile, l’evento inaugurale della rassegna, a piazzarsi comodamente in testa alla classifica è stato il favoritissimo statunitense, autore di una prova con cui ha sfiorato quota 100 punti. La medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 ha proposto un layout dall’alto base value, composto dalla proficua combinazione quadruplo lutz (sul quarto)/triplo toeloop, dal quadruplo salchow (arrivato sul quarto) e dal triplo axel, a cui si aggiungono le tre trottole e la ...

Advertising

Gioo_Gioo00 : @___sassenach Che poi 'ha ballato sui pattini' non è tipo ha fatto pattinaggio artistico?????? Me lo chiedo spessissimo - fisritalia : È di #Trieste, ha partecipato alla Coppa Italia 2019 di #pattinaggio artistico ed oggi compie 18 anni ?? Buon compl… - elysi_19 : @DxIlart Sarebbe il film prequel di yuri on ice (sul pattinaggio artistico) che è stato annunciato anni fa ma ancora nada ??????? - sportface2016 : #Pattinaggio figura, azzurri impegnati ad #Oberstdorf: si va a caccia di pass olimpici - fisritalia : Le immagini di Raniero Corbelletti dal Trofeo delle Regioni 2021 dello scorso weekend Guarda la gallery completa… -