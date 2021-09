Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Lubiana 2021: Petrosyan e Yablakov in testa dopo lo short program (Di giovedì 23 settembre 2021) Non è mancato certamente lo spettacolo nella prima giornata della quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento a Lubiana, in Slovenia, fino a sabato 25 settembre. Per l’occasione, a calcare il ghiaccio dell’Hala Tivoli per disputare i segmenti brevi sono stati gli atleti della specialità individuale. Livello altissimo, come di consueto, in campo femminile con la leadership provvisoria conquistata da Adeliia Petrosyan; la russa, talento del gruppo d’allenamento principale di Eteri Tutberidze, si è imposta di misura facendo perno sulla superiorità delle componenti del programma, risultate le migliori seppur con una vicinanza francamente inspiegabile rispetto alle concorrenti. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Non è mancato certamente lo spettacolo nella prima giornata della quinta tappa del circuito ISU-2022 didi figura, rassegna in fase di svolgimento a, in Slovenia, fino a sabato 25 settembre. Per l’occasione, a calcare il ghiaccio dell’Hala Tivoli per disputare i segmenti brevi sono stati gli atleti della specialità individuale. Livello altissimo, come di consueto, in campo femminile con la leadership provvisoria conquistata da Adeliia; la russa, talento del gruppo d’allenamento principale di Eteri Tutberidze, si è imposta di misura facendo perno sulla superiorità delle componenti delma, risultate le migliori seppur con una vicinanza francamente inspiegabile rispetto alle concorrenti. La ...

