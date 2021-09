Parma: al Museo d’Arte Cinese arriva il virtuoso del bajan Vladimir Denissenko (Di giovedì 23 settembre 2021) La terza edizione dell’Ahymé Festival, dedicato alla cultura e alla musica internazionale, entrerà nel vivo con i concerti al Museo di Viale San Martino, 8 a Parma. Il primo ospite l’artista ukraino domani, venerdì 24 settembre alle 21. Le prossime serate il 1°, 2, 6, 20 e 21 ottobre 2021 Con l’edizione 2021 l’Ahymé festival torna alla musica internazionale, concentrandosi sull’interazione multietnica, sul dialogo tra i popoli e sulla capacità della musica stessa di divenire ponte tra le diverse culture. Ideato dall’artista, musicista, compositore e autore Bessou GnalyWoh (Presidente dell’Associazione “Colori d’Africa – APS”) vede il coordinamento musicale di Giovanni Amighetti, insieme alla casa di produzione Arvmusic e all’agenzia di management Griot.de. Il Festival è un momento di incontro fra persone con differenti tradizioni e costumi al fine di ... Leggi su domanipress (Di giovedì 23 settembre 2021) La terza edizione dell’Ahymé Festival, dedicato alla cultura e alla musica internazionale, entrerà nel vivo con i concerti aldi Viale San Martino, 8 a. Il primo ospite l’artista ukraino domani, venerdì 24 settembre alle 21. Le prossime serate il 1°, 2, 6, 20 e 21 ottobre 2021 Con l’edizione 2021 l’Ahymé festival torna alla musica internazionale, concentrandosi sull’interazione multietnica, sul dialogo tra i popoli e sulla capacità della musica stessa di divenire ponte tra le diverse culture. Ideato dall’artista, musicista, compositore e autore Bessou GnalyWoh (Presidente dell’Associazione “Colori d’Africa – APS”) vede il coordinamento musicale di Giovanni Amighetti, insieme alla casa di produzione Arvmusic e all’agenzia di management Griot.de. Il Festival è un momento di incontro fra persone con differenti tradizioni e costumi al fine di ...

