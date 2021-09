Paratici si fionda sull’ex obiettivo di Marotta | i dettagli dall’Inghilterra

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il Tottenham interessato a Martial per il mercato di gennaio: l’attaccante francese fu nel mirino diin estate Fabiomette nel mirino Anthony Martial per rinforzare il Tottenham in attacco nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta il Daily Express, l’ex CFO della Juventus vorrebbe approfittare del gelo tra il Manchester United e il francese per portare il giocatore a Londra con la maglia degli ‘Spurs’.segue Martial fin dai tempi della Juve, con il nazionale transalpino accostato anche all’Inter l’ultima estate dopo l’addio di Lukaku ai nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercatonews.com

