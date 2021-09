“Paratici ha fatto saltare il mio arrivo al Tottenham”: la clamorosa rivelazione del tecnico (Di giovedì 23 settembre 2021) Si espone apertamente colui che sarebbe dovuto essere l’attuale allenatore del Tottenham, ma che invece non è. Le dichiarazioni di Paulo Fonseca son molti scottanti e sorprendenti. Perché, quando sembrava tutto fatto per il suo arrivo a Londra per poter approdare al Tottenham, tutto saltò. A causa di… Fabio Paratici, l’ex d.s. della Juventus! Le dichiarazioni di Fonseca: “È a causa di Paratici se non sono approdato al Tottenham” Le sue affermazioni ci giungono dal Telegraph, in un’intervista che l’ex allenatore della Roma ha rilasciato per il quotidiano britannico. “L’accordo era stato definito. Stavamo pianificando la pre-season, il Tottenham voleva un allenatore offensivo. Le cose però sono cambiate quando è arrivato un nuovo Managing Director, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Si espone apertamente colui che sarebbe dovuto essere l’attuale allenatore del, ma che invece non è. Le dichiarazioni di Paulo Fonseca son molti scottanti e sorprendenti. Perché, quando sembrava tuttoper il suoa Londra per poter approdare al, tutto saltò. A causa di… Fabio, l’ex d.s. della Juventus! Le dichiarazioni di Fonseca: “È a causa dise non sono approdato al” Le sue affermazioni ci giungono dal Telegraph, in un’intervista che l’ex allenatore della Roma ha rilasciato per il quotidiano britannico. “L’accordo era stato definito. Stavamo pianificando la pre-season, ilvoleva un allenatore offensivo. Le cose però sono cambiate quando è arrivato un nuovo Managing Director, ...

