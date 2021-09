Paolo Gentiloni al Quirinale? Perché l' incubo può diventare realtà | ecco chi muove i fili per il prossimo presidente

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) La domanda crea la propria offerta, anche in politica. Nei partiti c'è grande richiesta per un candidato alche abbia certe caratteristiche, e i nomi iniziano a spuntare. Primo: non deve essere "divisivo", ossia troppo di parte,i numeri dicono che può vincere solo chi è capace di pescare voti a destra come a sinistra. La seconda qualità è richiesta da quasi tutti i parlamentari che voteranno per scegliere il successore di Sergio Mattarella: il prescelto non dovrà provocare la fine anticipata della legislatura. È il fattore che più ostacola l'ascesa al Colle di Mario Draghi. Terza dote è il curriculum: chi rappresenterà l'Italia dinanzi agli altri capi di Stato deve aver frequentato le istituzioni e possedere un nome conosciuto. Un forte profumo di europeismo e di atlantismo, ovviamente, saranno parte indispensabile del bagaglio. Non ...